Тактика обороны Украины очень грамотная, – Вениславский не верит в "успехи" россиян в зоне ООС

ВСУ в ближайшие дни будут вести оборонительную тактику в войне, защищаясь от вражеских наступлений и контратак. Именно поэтому россиянам не удастся добиться успеха в зоне ООС.

В этом уверен Федор Вениславский – нардеп и член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, сообщает 24 канал, ссылаясь на национальный телемарафон. По его словам, можно делать такие выводы из-за грамотной тактики обороны Украины.

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Воины обороняются, нанося максимальный ущерб – Вениславский

Член комитета по нацбезопасности рассказал, что украинские бойцы порой контратакуют, когда это удается с минимальными потерями и максимальным результатом. Однако враг подтянул резервы и достаточно много и соответствующих средств поражения артиллерии и снарядов к ним.

Я убежден, что врагу не удастся оцепить группировку объединенных сил, поскольку наше военное командование очень грамотно выстроило тактику обороны,

– подчеркнул Вениславский.

Он добавил, что даже если оккупантам удастся продвинуться, это совсем не те темпы, на которые российские захватчики рассчитывали. Также они не приемлемы для того, чтобы достичь поставленной задачи – группировки ООС.

"Наши воины обороняются и наносят максимальный ущерб и потери российским войскам. Мы прекрасно понимаем, что чтобы атаковать необходимо иметь преимущество в живой силе, технике в несколько раз", – отметил член профильного комитета Верховной Рады.

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