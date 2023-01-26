Об этом в эфире 24 Канала заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, обычно пуск "шахедов" происходит поздно вечером.

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"Тактика россиян не меняется. Они всегда запускали шахеды примерно после 22:30. Дроны долго летят. Собственно, ночью их визуально не видно, но слышно. Радиолокационно их тоже видно", – объяснил Игнат.

По его словам, оккупанты прокладывают маршруты дронов таким образом, чтобы обходить нашу ПВО. Тьма помогает им это делать.

На подступах к объектам критической инфраструктуры и населенным пунктам, прикрываемым средствами ПВО, они уничтожаются на пути своего следования в зоне ответственности различных воздушных командований,

– заверил Игнат.

Игнат о тактике ракетных обстрелов: смотреть видео

Две тактики атак

Ранее советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что россияне обычно используют две тактики для атак на инфраструктуру Украины.

Первая тактика – попытки с помощью обстрелов крылатыми ракетами разорвать энергетическую систему Украины.

Вторая тактика – атака дронами-камикадзе входных подстанций в крупных городах, через которые электроэнергия подается непосредственно к потребителям.

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