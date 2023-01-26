Враг продолжает осуществлять массированную ракетную атаку по Украине. По словам главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия, нам следует ожидать второй волны ракет, выпущенных россиянами.

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Нас ждет вторая волна ракет

Готовимся ко второй волне ракет! Оставайтесь в укрытиях! Верим в наши силы ПВО! Держим строй!,

– призвал он.

Прилеты произошли в Винницкой области

Об этом рассказал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов. По его словам, в области зафиксировали попадание ракет. К счастью, обошлось без пострадавших. По словам высокопоставленного чиновника, на месте работают все оперативные службы.

Напоминаем, что ни в коем случае нельзя снимать на фото и видео работу ПВО. Если такой соблазн у вас возник, то ни в коем случае не выкладывайте материалы в сеть. Помните, что таким образом вы можете помогать врагу корректировать огонь.

На Одесчине – удары по критической инфраструктуре

По имеющейся информации, в 09:27 корреспонденты "Суспільного" рассказали, что в небо поднялся дым. Зафиксировали его в Одесском районе. Позже поступило еще несколько сообщений о взрывах, включая работу ПВО.

Местные телеграм-каналы сообщали о 4 – 5 прилетах. Интересно, что россияне запускали ракеты так, чтобы они намеренно кружили. Это было необходимо врагам для определения ПВО.

По состоянию на 10:00 стало известно, что частично исчезло водоснабжение в Одессе. Об этом после прилетов рассказали местные жители.

А уже в 10:19 дополнительными сведениями поделился глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук. По его словам, оккупанты попали в два объекта критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, что во время телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что враг может выпустить более 30 крылатых ракет. Пуски оккупанты осуществляют из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, вылетевших из Мурманской области.