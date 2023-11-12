В России продолжается дискуссия по поводу широкомасштабных наступлений пехоты. Это еще раз подчеркивает вызовы, с которыми столкнется страна-агрессор, когда будет использовать эту тактику.
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Россия вынуждена полагаться на пехоту
11 ноября один милблогер подчеркнул, что подобные штурмы украинских укреплений в лесных массивах Донецкой и Луганской областей не поможет российской армии прорвать линию фронта. Россия не имеет ресурсов для подготовки достаточного количества личного состава.
Критический милблогер сказал, что зависимость россиян от тактики штурма показывает значительные потери в технике и плохую координацию действий на передовой. От штурмов пехоты зависят даже подразделения спецназа.
Ранее аналитики Института изучения войны отмечали, что российские силы все больше полагаются на такие фронтовые атаки пехоты, вероятно, чтобы компенсировать нехватку должно подготовленного персонала и из-за массовых потерь техники.
Похоже, что российский генштаб в значительной степени полагается на фронтальные наступления как преобладающую тактику в Украине как важную часть российского решения проблемы "военного паритета".
– говорится в своде.
У Кремля будут трудности во время передислокации войск в Украине
- Вероятно, российскому военному командованию будет сложно передислоцировать боеспособное подкрепление для ответа на украинские операции в восточной Херсонской области. При этом противнику нужно одновременно держать оборону в Запорожской области и продолжать операции на востоке Украины.
- Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинская армия по состоянию на 9 ноября установила непрерывный контроль над позициями от Антоновского железнодорожного моста к северу от Пойма до Антоновского проходного моста и перерезали дорогу Олешки – Новая Каховка не менее двух районов.
- Российское командование, вероятно, столкнется со значительными трудностями при передислокации подразделений из других участков фронта, если относительно небоеспособных российских формирований и незадействованных российских сил на Херсонском направлении окажется недостаточно для ответа на украинские операции на восточном берегу Днепра.