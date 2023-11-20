Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона сказал, что зимой Россия вряд ли будет менять свою тактику в море. По его словам, Украина в этом году лучше подготовлена к этому, поэтому имеет определенное преимущество.
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Тактика врага не изменится
Плетенчук подчеркнул, что Украина продолжает подготовку к зиме 2023 года. Он выразил надежду, что в этом году зимний период будет более легким, ведь Россия хуже подготовлена к нему.
Также он считает, что поведение врага в море не изменится.
Учитывая, что зимы у нас теплые и большинство портов, где они находятся, не замерзают, поэтому, соответственно, сказать, что как-то существенно изменится их поведение, алгоритмы, я пока сказать не могу,
– отметил представитель ВМС.
В ВМС объяснили, с чем связано "затишье"
- Россия довольно долго не использует свои ракетоносители в Черном море. В Военно-морских силах объяснили, в чем состоит причина такого "затишья".
- Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал, что Россия воздержалась от атак ночью против 20 ноября из-за шторма. По его словам, такая погода позволяет отдохнуть от вражеских ударов, однако, является существенным препятствием для гражданского судоходства.
- Дмитрий Плетенчук отметил, что шторм достаточно сильный, некоторые суда даже срывали с якорей. По его словам, сезон штормов обычно длительный.