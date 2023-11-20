Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона сказал, что зимой Россия вряд ли будет менять свою тактику в море. По его словам, Украина в этом году лучше подготовлена к этому, поэтому имеет определенное преимущество.

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Тактика врага не изменится

Плетенчук подчеркнул, что Украина продолжает подготовку к зиме 2023 года. Он выразил надежду, что в этом году зимний период будет более легким, ведь Россия хуже подготовлена к нему.

Также он считает, что поведение врага в море не изменится.

Учитывая, что зимы у нас теплые и большинство портов, где они находятся, не замерзают, поэтому, соответственно, сказать, что как-то существенно изменится их поведение, алгоритмы, я пока сказать не могу,

– отметил представитель ВМС.

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