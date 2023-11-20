Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, что Россия воздержалась от атак ночью против 20 ноября из-за шторма. По его словам, такая погода позволяет отдохнуть от вражеских ударов, однако является существенным препятствием для гражданского судоходства.
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Ситуация на море сложная
Дмитрий Плетенчук отметил, что шторм достаточно сильный, некоторые суда даже срывали с якорей.
Выходить в таких условиях смысла нет, оружие использовать дальнобойное фактически невозможно,
– объяснил он.
По его словам, сезон штормов обычно длительный, поэтому это позволит украинцам немного отдохнуть от обстрелов. В то же время, не стоит забывать, что такие погодные условия влияют и на гражданское судоходство.
Россия долго не запускает ракеты с моря
- Военно-морские силы рассказали, что оккупанты были вынуждены передислоцировать в Новороссийск свои носители крылатых ракет. Однако логистики для их обслуживания там нет. Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук объяснил, с какими проблемами столкнулся враг. Ранее он отмечал, что оккупанты переместили не только корабли, но и подлодки.
- По его словам, российские захватчики не могут загружать "Калибры" в Новороссийске. Соответственно – пока они эту проблему не решат, в принципе применять ракеты они не могут.
- Кроме того, оккупанты должны выдерживать паузы, поскольку они ожидают зимнего периода и накапливают ракеты, поэтому оборонно-промышленный комплекс не может им поставить оружие в нужном количестве.