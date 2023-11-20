Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, что Россия воздержалась от атак ночью против 20 ноября из-за шторма. По его словам, такая погода позволяет отдохнуть от вражеских ударов, однако является существенным препятствием для гражданского судоходства.

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Ситуация на море сложная

Дмитрий Плетенчук отметил, что шторм достаточно сильный, некоторые суда даже срывали с якорей.

Выходить в таких условиях смысла нет, оружие использовать дальнобойное фактически невозможно,

– объяснил он.

По его словам, сезон штормов обычно длительный, поэтому это позволит украинцам немного отдохнуть от обстрелов. В то же время, не стоит забывать, что такие погодные условия влияют и на гражданское судоходство.

Россия долго не запускает ракеты с моря