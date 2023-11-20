Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у етері телемарафону розповів, що Росія утрималась від атак вночі проти 20 листопада через шторм. За його словами, така погода дає змогу перепочити від ворожих ударів, проте є суттєвою перешкодою для цивільного судноплавства.
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Ситуація на морі складна
Дмитро Плетенчук зауважив, що шторм досить сильний, деякі судна навіть зривало з якорів.
Виходити в таких умовах сенсу немає, зброю використовувати далекобійну фактично неможливо,
– пояснив він.
За його словами, сезон штормів зазвичай тривалий, тому це дозволить українцям трохи перепочити від обстрілів. Водночас не варто забувати, що такі погодні умови впливають і на цивільне судноплавство.
Росія тривалий час не запускає ракети з моря
- Військово-морські сили розповіли, що окупанти були змушені передислокувати до Новоросійська свої носії крилатих ракет. Проте логістики для їхнього обслуговування там немає. Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук пояснив, з якими проблемами стикнувся ворог. Раніше він зазначав, що окупанти перемістили не тільки кораблі, а й підводні човни.
- За його словами, російські загарбники не можуть завантажувати "Калібри" в Новоросійську. Відповідно – допоки вони цю проблему не вирішать, то в принципі застосовувати ракети вони не можуть.
- Окрім того, окупанти мають витримувати паузи, оскільки вони очікують зимового періоду і накопичують ракети, тож оборонно-промисловий комплекс не може їм поставити зброю в потрібній кількості.