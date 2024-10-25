Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко, отметив, что российские саперы ездят на мототранспорте, чтобы убирать минные заграждения ВСУ. Эти конструкции часто противодействуют продвижению техники и живой силы противника.

Смотрите также Штурмуют малыми группами и бьют КАБами: какая ситуация в Селидово и почему оно важно

Как действует Россия

Юрий Федоренко отметил, что, с помощью мобильного транспорта, оккупанты очень быстро доезжают до передовой линии боевого соприкосновения.

Бывали штурмы, когда противник в моменте привлекал 30 мотоциклов. На 20 из них было по два военнослужащих – всего 40. На 10 – по одному с дополнительными грузами БК,

– отметил командир батальона.

Он отметил, что такая военная группировка противника начинает ехать одновременно в широкой полосе, понимая, что кого-то из них гарантированно убьют, однако они не останавливаются. Затем оккупанты просто бросают мотоциклы и начинают занимать выгодные позиции и укрытия.

Мототранспорт стал одним из элементов современной войны для оперативного перемещения живой силы на переднюю линию боевого столкновения для дальнейшего перехода в атаку,

– сказал Федоренко.

Командир батальона добавил, что это общая тактика противника, которая массово внедрена в оккупационных войсках. Ранее такие методы были достаточно эффективными, однако сейчас Силы обороны уже привыкли к тому, как лучше противодействовать таким атакам врага.

К слову, зимой из-за климатических условий оккупанты в Донецкой области не смогут использовать скутеры и мотоциклы, что заставит их передвигаться пешком. Капитан НГУ Владимир Назаренко объяснил, что туман, болото и лед на дорогах существенно ограничат мобильность врага.