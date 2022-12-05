Тактика устрашения: почему Кремль решил сменить "методички" пропагандистов

В последнее время риторика российских пропагандистов несколько изменилась. Они заговорили о коллективной ответственности и суде в Гааге.

Безусловно, это могут быть просто эмоции и истерика, а не результат сознательного изменения дискурса. Об этом 24 каналу сказал российский политолог Аббас Галлямов.

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Кремль изменил стратегию

"Если это тренд, его можно объяснить только одним – у Кремля появилась социология, показывающая, что абсолютно никакой веры в слова о предстоящей победе уже нет, сторонники режима смущены, растеряны и во все эти коношенковские заклинания больше не верят", – утверждает политолог.

Следовательно, пытаться вселять надежду, мол, "скоро победим" – больше нет смысла. В этой ситуации Кремль решил сменить стратегию.

Вместо положительных эмоций давит на негатив, вместо надежды – страх, чтобы в людях разбудить отчаяние смертника. Как крыса, загнанная в угол, бросается на кошку. Чтобы в россиянах, являющихся сторонниками режима, проснулась такая же эмоция,

– замечает Галлямов.

Политолог акцентирует, что делать выводы на основе 2 – 3 заявлений рано. Однако с точки зрения логики в какой-то момент такое обязательно должно произойти.

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"В нацистской Германии в конце 1944 начале 1945 годов, когда уже тоже совершенно очевидно было, что победой на фронте и не пахнет, победный дискурс, доля которого в пропаганде стала постепенно уменьшаться, начал замещаться вот этой энергией отчаяния", – вспоминает Галлямов.

К примеру, продолжает он, тогда произошла утечка в прессу плана Моргентау, который готовили американцы. Он предусматривал расчленение Германии, уничтожение всей тяжелой промышленности страны, превращение ее в сельскохозяйственную территорию и полуголодную жизнь на многие десятилетия вперед. Геббельс с удовольствием ухватился за этот план, мол, "посмотрите, что они хотят с нами сделать", чтобы пробудить эмоцию отчаяния смертника.

"Проигрывающий авторитарный режим рано или поздно к этому этапу подходит. Вполне возможно, путинская Россия сейчас тоже уже там", – предполагает политолог.

Поэтому сегодня Кремль активно применяет тактику устрашения. Народ нужно убедить, что сдаваться – не вариант.

Понятно, что тяжело сейчас. Да, приходится принимать серьезные решения, кто-то на войну идет, кто-то впроголодь живет, денег не хватает. Да, все плохо, но даже не думайте сдаваться, потому что если сдадитесь – вот тогда и настоящий конец придет. Они для нас приготовили ужас какой-то,

– объясняет Галлямов.

На самом деле, до какого-то момента эта тактика работает. Известно, что в случае Германии сопротивление немцев значительно усилилось.

"Как кто-то из свидетелей метафорически высказался: "Они стали сопротивляться так, будто им добавили 30 дивизий". Радикально такой подход не меняет ситуацию, как известно, немцам это не очень помогло", – подытожил Аббас Галлямов.