"В Вашингтоне знали когда и как "Талибан" захватит власть в Афганистане" – с таким шокирующим заголовком 18 августа вышла статья New York Times.

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В издании, ссылаясь на собственные источники в американской разведке, заявили – пока Белый дом уверял общественность в том, что Кабул вряд ли падет перед натиском талибов, разведка рисовала куда более мрачную картину.

В начале июля 2021 года в Белом доме представляли доклады, говорящие о том, что для захвата Кабула талибам понадобиться по меньшей мере 18 месяцев после полного выхода американцев. Ведь, по мнению Вашингтона, афганская армия была готова отражать любые атаки боевиков.

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Но источники New York Times заявляют, что разведка тогда же предупреждала, что наступление талибов может оказаться молниеносным, а официальная власть и армия просто не готовы к такому прессингу.

Здесь стоит отметить, что всё же ключевые решения относительно вывода войск приняли еще в апреле 2021 года, задолго до таких откровений разведки. Спецслужбы просто не обновляли свои выводы публично, чтобы не срывать планы.

Афганскому правительству пришло время постоять за себя

Говорить о том, что Вашингтон просто бежал из Афганистана и даже не пытался исправить ситуацию – тоже не верно. Еще в июле 2021 года Джо Байден впервые стал нервно заявлять о том, что афганскому правительству и армии пришло время и самим постоять за себя.



Байден заявил, что афганскому правительству пришло время постоять за себя / Фото AP

По данным разведки, наряду с этими публичными заявлениями, Джо Байден и его помощники в частных беседах требовали от президента Ашрафа Гани пойти на уступки, которые были необходимы для предотвращения краха правительства.

В тот же период начались первые переговоры между правительством и "Талибаном" в Катаре. Талибы заявляли, что готовы делить власть, но при условии, что Гани уйдет в отставку.

Последний решил, что власть для него важнее, чем страна.

Результат этого мы видим сегодня – власть взяли талибы, Гани – в бегах.



Ашраф Гани решил, что власть для него важнее / Фото AP

У правительства Афганистана был шанс построить действительно успешную страну, с сильной армией и передовой экономикой. Но и там нашлись свои Януковичи и Пшонки, которые решили, что куда важнее тратить всю американскую помощь не на развитие страны, а на личные нужды.

"Талибан" диктует свои правила

И вот уже "Талибан" начал диктовать свои правила в Кабуле. Многие ждали, что с их приходом начнутся страшные репрессии. В руках талибов оказались сотни единиц американского оружия и даже военные вертолеты и истребители Военно-воздушных сил США.

Но руководство группировки выступило с рядом заявлений, которые идут вразрез с их образом головорезов. Например, они призвали женщин идти в правительство, заявили, что будут радикально бороться с наркотрафиком, никогда не позволят превратить страну в анклавы террористов, угрожающих другим странам.

И даже заявили, что всем афганцам, которые сотрудничали с американцами и военными НАТО, абсолютно не стоит штурмовать аэропорт Кабула и бежать из страны.



Талибы заявили, что афганцам не стоит штурмовать аэропорт Кабула / Фото AP

Талибы пообещали не мстить за сотрудничество с Западом. Кроме того, они разошлись настолько, что заявили – совсем скоро будет сформировано новое правительство, где будут представлены не только талибы, но и представители различных политических фракций.

По задумке "Талибана", в Кабуле родится "сильное исламское правительство, приемлемое для всех". Правда, все эти заявления разбиваются о суровую реальность. Неподалеку от столицы, 18 августа, в городе Джелалабад вспыхнули первые протесты против талибов. Население города выступило против замены государственного флага.

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В воскресенье, 15 августа, когда талибы захватили власть в стране, они тут же стали снимать государственные флаги Афганистана и вывешивать везде белый флаг своей группировки. Это не понравилось местному населению Джелалабада и они попытались снова вывесить родной флаг на центральной площади города.

Начались стычки и талибы открыли огонь, в результате инцидента 3 человека погибли, 10 – ранено. По настроению жителей города, они и дальше будут бороться против талибов.

В информационном пространстве действительно начали появляться беглые чиновники. Вице-президент правительства Гани вдруг заявил, что он не сбежал и по всем законам Афганистана теперь он президент и призвал афганцев к сопротивлению.

Европа и США допускает диалог с "Талибаном"

Мировое сообщество с осторожностью наблюдает за теми заявлениями и действиями, которые исходят от талибов. Но все же допускает, что если "Талибан" действительно изменился, то возможно с ним стоит вести диалог.



Ле Дриан заявил, что талибам стоит создать переходное правительство / Фото AP

Например, министр иностранных дел Франции Ле Дриан заявил, что талибам стоит создать переходное правительство и обеспечить безопасность простым гражданам и тогда Франция будет относиться к ним совсем иначе.



Джонсон сказал, что миру стоит смириться со сменой режима в Афганистане / Фото AP

Подобное заявление накануне сделал и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, добавив, что миру стоит смириться с тем, что правящий режим в Афганистане сменился. О готовности к диалогу с вчерашними террористами заявляли ранее и в США, и в ЕС. Последние призывают не медлить с этим, а начать работать с новым правительством как можно скорее.

С официальным признанием "Талибана" как новой власти в Афганистане не спешит никто. Хотя Китай, кому тоже угрожает Талибан, уже заявил, что мог бы лоббировать такое признание в ООН, если талибы сформируют нормальное правительство.

Такие поспешные заявления Китая абсолютно оправданы, ведь он опасается, что талибы могут посеять хаос в Синьцзяне – регионе, где проживают миллионы мусульман. Китайское правительство активно раскручивает тезис о том, как быстро американцы бросят жителей острова Тайвань при наступлении китайских войск.

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Пекин сейчас активно использует повестку о том, как американцы бросили Афганистан в своих пропагандистских целях, точно так же как и Москва. Россия же пока лишь отделалась заявлениями о том, что отношения Кремля и "Талибана" – оптимистичные, но признавать талибов пока не спешат.

Есть в регионе и другие игроки, которым "Талибан" может представлять угрозу. Иран и Пакистан публично приветствуют триумф "Талибана" как победу над колониализмом США, но в то же время обе страны знают, что теперь их ждут неприятности.

Ядерная сделка с Ираном

Остается в регионе Ближнего Востока еще одна проблемная для США страна – это Иран. И многие аналитики сейчас сходятся во мнении, что после выхода из Афганистана Вашингтону стоит бросить все свои силы на урегулирование иранского ядерного вопроса. Страны Персидского залива показали, что ради стабильности в регионе они готовы поддержать американцев в Афганистане.



Иран разрабатывает ядерное оружие / Фото AP

Катар стал той площадкой, на которой афганское правительство пыталось найти общий язык с талибами. Как только у США возникли проблемы с эвакуацией, Катар и Кувейт тут же согласились разместить на своей территории американские войска для подстраховки. Эмираты приняли к себе беглого прозападного президента Ашрафа Гани.

США должны использовать эту сплоченность на будущих переговорах с Ираном по ядерной сделке.

Накануне разведка Израиля предупреждала мировое сообщество, что Ирану осталось около 10 недель до полной разработки ядерного оружия. Сегодня в ООН заявили, что Иран добился прогресса в своей работе по обогащению металлического урана, который может использоваться для создания атомной бомбы. И это при том, что производство металлического урана запрещено ядерной сделкой 2015 года.

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В Госдепе США уже призвали Тегеран прекратить ядерную эскалацию, ведь это ведет к полному провалу в переговорах между Ираном и США. Но Иран, подпитанный, как считают в Тегеране, провалом США в Афганистане, наотрез отказывается возвращаться за стол переговоров.

Создание диалога между иранцами и саудитами

В этой ситуации как раз и могут помочь другие игроки Персидского залива. Ведь не секрет, что между Ираном и Саудовской Аравией наблюдается затяжное противостояние. Обе страны в последние дни начали ряд переговоров для осторожного взаимного возобновления работы посольств в столицах.

США должны помочь этим двум странам найти некую основу для регионального сосуществования. Конечно, о полном доверии здесь говорить сложно, но в силах Вашингтона создать все условия для диалога между иранцами и саудитами.



Сотрудничество Тегерана и Саудовской Аравии выгодно обеим странам / Фото AP

Если, кроме отмены санкций, США удастся еще и подтолкнуть обе страны к сотрудничеству, то для Тегерана станет более чем выгодно вернуться к ядерной сделке. Тогда Иран получит и восстановление экономики, и относительно нормальные отношения с соседями по заливу.

Поэтому вполне реально, что кризис в Афганистане, подталкивает к решению другой проблемы – напряженности в Персидском заливе, и США могут сильно в этом помочь.