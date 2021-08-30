Такое мнение в эфире 24 канала озвучил главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах. Если из Афганистана вовремя не вывезут всех иностранных граждан, то террористы получат рычаг влияния на США и страны Европы.
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"У талибов появится новый инструмент влияния на Запад. Европейские страны могут попытаться вести с террористами переговоры", – подчеркнул Фараджаллах.
Пленные в Исламском Эмирате Афганистан
По словам журналиста, за 20 лет пребывания в укрытиях талибы поумнели. Последние переговоры на Катарской платформе дали понять, что они могут манипулировать.
Те граждане, которые не смогут вылететь, будут находиться под властью не Республики Афганистан, а Исламского Эмирата Афганистан. Это совсем другая страна с другими законами,
– подчеркнул Фараджаллах.
Главный редактор портала "Украина по-арабски" добавил, что всех иностранцев, которые не успеют покинуть Афганистан вовремя, можно будет назвать пленными "Талибана". Поэтому Запад будет вести переговоры по их освобождению.
"Подарок" для талибов
Журналист отметил, что недавний теракт в Кабуле показал хрупкость администрации Байдена. Американское правительство не смогло гарантировать безопасность своих военных и граждан, поэтому решило их забрать.
Он добавил, что будет другой расклад в отношении европейцев. Именно поэтому Евросоюз пытается сохранить мосты для переговоров с "Талибаном".
В случае, если американские войска останутся в аэропорту и начнется локальная война, она станет "подарком" для талибов. Многие участники террористического движения недовольны переговорами их верхушки с американцами, поэтому будут только рады получить основание их штурмовать.
"Для руководителей "Талибана" будет оправдание, что они преданы своей идее и не готовы отступать. Это им даст больше власти, полномочий и репутации", – резюмировал Фараджаллах.
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- В аэропорту Кабула 26 августа 2021 года прогремел взрыв, ответственность за который на себя взяли представители "ИГИЛа". В результате событий погибли более 170 человек, в том числе 13 военных США.
- В воскресенье, 29 августа, американские военные нанесли авиаудар по столице Афганистана, чтобы уничтожить террористов-смертников.
- До конца августа продолжается эвакуация афганцев и иностранных граждан из Кабула. Украинские самолеты помогли покинуть страну 700 людям.
- В то же время Россия публично налаживает связи с террористами. В Кремле заявили, что стремятся поддерживать хорошие отношения с любой властью в Афганистане.