Там будет очень тяжело, – Арестович о Мариуполе и попытке оккупантов окружить зону ООС

Российские оккупанты уничтожают Мариуполь и активно обстреливают украинские города на Донецком направлении. Главная задача врага – не только пробить сухопутный коридор в Крым, но и окружение зоны ООС.

Как сообщил советник Офиса Президента Алексей Арестович, сейчас оккупанты начнут перебрасывать свои силы в зону ООС. За 8 лет они отработали свои действия и поставки из Ростовской области.

Читайте также Агрессор должен быть отброшен не в 90-е годы, а в 19 век, – Шмыгаль о санкциях против России

Окружение зоны ООС

По словам Арестовича, попытка добить Мариуполь и окружить зону ООС станет главной задачей оккупантов.

Там будет очень тяжело. И еще неизвестно, чем кончится. Чей будет успех – большой вопрос. 50 на 50,

– считает Арестович.

Смотрите также – Брифинг Дениса Шмыгаля за 29 марта