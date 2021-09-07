Соответствующее заявление в интервью изданию "Радио Свобода" сделала временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

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США регулярно поддерживают политзаключенных, задержанных по всему миру, не только в России. Неподобающе задержанные политзаключенные вызывают беспокойство в США. Мы будем и в дальнейшем прилагать усилия для их освобождения, мы так действуем всегда,

– сказала она.

Американская дипломат также отметила, что для помощи в вопросе освобождения пленных США используют различные инструменты, в частности:

организуют двусторонние переговоры;

используют многосторонние площадки как ОБСЕ;

привлекают внимание к таким случаям как задержание крымских татар, делая заявление.

Обратите внимание! На днях ФСБ России провела незаконные обыски во временно оккупированном Крыму и похитила нескольких местных жителей, в том числе заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла.

Задержание Джеляла: что известно

В доме Наримана Джеляла в Первомайске 4 сентября российские силовики провели обыски. После этого политика задержали и увезли в неизвестном направлении.

Удерживали крымского татарина с особой жесткостью – в наручниках и с мешком на голове.

Президент Владимир Зеленский считает, что так Россия реагирует на проведение Крымской платформы. Он призвал Москву немедленно освободить Джеляла.

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