Відповідну заяву в інтерв'ю виданню "Радіо Свободу" зробила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін

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США регулярно підтримують політв'язнів, затриманих по всьому світу, не лише у Росії. Неналежно затримані політв'язні викликають занепокоєння у США. Ми будемо і надалі докладати зусиль для їхнього визволення, ми так діємо завжди,

– сказала вона.

Американська дипломатка також зазначила, що для допомоги у питанні звільнення полонених США використовують різні інструменти, зокрема:

організовують двосторонні перемовини;

використовують багатосторонні майданчики як ОБСЄ;

привертають увагу до таких випадків як затримання кримських татар, роблячи заяву.

Зверніть увагу! Днями ФСБ Росії провела незаконні обшуки у тимчасово окупованому Криму та викрала декількох місцевих мешканців, зокрема заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла.

Затримання Джеляла: що відомо

У будинку Нарімана Джеляла 4 вересня російські силовики провели обшуки. Потім політика затримали та повезли у невідомому напрямку.

Окупанти утримували кримського татарина з особливою жорстокістю – в наручниках та з мішком на голові.

Президент Володимир Зеленський вважає, що так Росія реагує на проведення Кримської платформи. Він закликав негайно звільнити Джеляла.

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