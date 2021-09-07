Відповідну заяву в інтерв'ю виданню "Радіо Свободу" зробила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін
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США регулярно підтримують політв'язнів, затриманих по всьому світу, не лише у Росії. Неналежно затримані політв'язні викликають занепокоєння у США. Ми будемо і надалі докладати зусиль для їхнього визволення, ми так діємо завжди,
– сказала вона.
Американська дипломатка також зазначила, що для допомоги у питанні звільнення полонених США використовують різні інструменти, зокрема:
- організовують двосторонні перемовини;
- використовують багатосторонні майданчики як ОБСЄ;
- привертають увагу до таких випадків як затримання кримських татар, роблячи заяву.
Затримання Джеляла: що відомо
- У будинку Нарімана Джеляла 4 вересня російські силовики провели обшуки. Потім політика затримали та повезли у невідомому напрямку.
- Окупанти утримували кримського татарина з особливою жорстокістю – в наручниках та з мішком на голові.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що так Росія реагує на проведення Кримської платформи. Він закликав негайно звільнити Джеляла.