Ведь российскую делегацию представляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, который полностью провалился своими высказываниями. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Он напомнил, что, начав переговоры, Рябков заявил, мол, пусть НАТО забирает свои манатки и убирается на рубежи 1997 года. Публицист считает, что 10 января "собрать манатки" предложили уже самому заместителю главы МИД.

Заявление Рябкова развеяло последние иллюзии

По словам Пионтковского, Рябков не понимает мира, в котором живет. Российский дипломат считает, что американцы не поняли все требования, но уже на Совете Россия – НАТО он снова попытается показать логику подхода.

Он не понимает, что там его разнесут 25 членов НАТО: прибалтийские страны, поляки, румыны и далее по списку,

– подчеркнул Пионтковский.

Публицист отметил, что 10 января – очень неутешительный день для путинского режима и хороший день для Украины. Ведь заявление Рябкова очень помогло обломать последние иллюзии.

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В администрации Байдена – борьба двух подходов

Пионтковский отметил, мол, не является секретом то, что в администрации президента США Джо Байдена происходит борьба двух подходов: помощника президента Джейка Салливана и госсекретаря Энтони Блинкена.

Российский публицист заметил, что госсекретарь США идет в наступление. Он ежедневно выступает с новыми заявлениями – проукраинскими и противкремлевскими.

Заметим! В одном из последних заявлений Блинкен сказал, как остановить агрессию России против Украины. Он отметил, что есть 2 пути: дипломатический и путь конфронтации.

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