Там уже гуманитарная катастрофа, – Вениславский о Мариуполе и Волновахе

Оккупанты не соблюдали договоренности и сорвали гуманитарные коридоры из Мариуполя и Волновахи. В этих населенных пунктах уже фактически гуманитарная катастрофа.

Об этом в эфире 24 канала сказал представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский. Он подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет пытаться обеспечить коридоры именно из этих городов.

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"Мариуполь блокирован и постоянно обстреливается, а Волноваха фактически стерта с лица Земли. Там действительно уже нет ни отопления, ни освещения, ни газа, ни воды. Там уже есть определенная гуманитарная катастрофа", – подчеркнул Вениславский.

Он отметил, что в этих городах люди находятся в состоянии, которое по международным документам определяется как пытки мирного населения.

Это очередное военное преступление против человечества, оно будет зафиксировано и будет предметом рассмотрения в международных судах,

– заявил представитель президента в КСУ.

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