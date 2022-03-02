Там ж*па, полный п*здеж по телевизору: россияне начинают прозревать
2 марта 2022 , 11:32Читати новину українською
Перехватили переговоры российских гражданских судов – россияне прозревают от реальности в Украине.
В сеть попало видео, на котором слышны переговоры российских гражданских судов. Россиян призывали не верить всему, что транслируют по их телевидению.
Внимание 88% украинцев верят, что Украина отразит нападение России, 80% готовы защищать страну с оружием
Россияне начинают прозревать. Переговоры гражданских судов.
18+ Присутствует нецензурная лексика.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!