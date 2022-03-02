Там ж*па, полный п*здеж по телевизору: россияне начинают прозревать

Перехватили переговоры российских гражданских судов – россияне прозревают от реальности в Украине.

В сеть попало видео, на котором слышны переговоры российских гражданских судов. Россиян призывали не верить всему, что транслируют по их телевидению.

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Россияне начинают прозревать. Переговоры гражданских судов.

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