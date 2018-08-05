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"Там осуществляется насилие": есть ли альтернатива детским интернатам?

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На днях в Украине людей шокировал случай в интернате в городе Рожище на Волыни. Там воспитанников били так, что люди, которые живут рядом, вызвали полицию. Потом оказалось, что не только били, но и домогались к девушкам.

Когда стражи порядка прибыли на место, дежурный их не впустил. В заведение удалось попасть только комиссии представителей уполномоченного по правам человека.

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"Синяки были на конечностях, на плечах. На одежде действительно была обнаружена кровь, и как объяснял один из мальчиков, это его ударили и из носа пошла кровь", – отметил региональный координатор Уполномоченного по правам человека Виталий Ерлов.

По словам детей, в тот вечер их избил дежурный очередной и это уже не первый раз. Девушки пожаловались, что родственник директора их добивался. Директор, конечно, все отрицает, но на время следствия его отстранили от работы. А пострадавших уже перевели в другое заведение.

Нельзя сказать, что именно этот случай какой-то уникальный. В интернатах осуществляется насилие разного рода: дети, самих детей, так как дети там абсолютно незащищенные. Территория и сам интернат – это абсолютно закрытая организация,
– сказала эксперт по деинституализации Марина Онуфрик.

В Украине 7,5 миллионов детей, из них более ста тысяч живут в интернатах. После 2026 года интернаты должны превратить в дома семейного типа, где воспитывают до 10 детей. Эксперт в сфере защиты прав детей говорит, что это – реально. Но, прежде всего, будут работать с родными родителями, чтобы не отдавали своих детей. Ведь сейчас только 8% воспитанников интернатов – сироты.

Если это ребенок из малообеспеченной семьи, или ребенок с инвалидностью, с особенностями развития, то должны быть услуги инклюзивного или специального образования. Для того, чтобы родители имели возможность работать, пока ребенок получает услуги в общине по месту жительства,
– дополнила Марина Онуфрик.

Эксперт отмечает, что в первую очередь среди интернатной сети можно закрыть Центры социально-психологической реабилитации. К ним попадают дети, которых экстренно забирают от родителей. Лучшая альтернатива – патронатные воспитатели.

В патронатной семье ребенок может пробыть максимум до полугода. За работу муж и жена получают оплату. Между тем, соцработник должен работать с родителями, чтобы ребенка вернуть в родную семью.

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По статистике, в трети случаев детей возвращают родителям. Уже три года из госбюджета на места выделяют средства, чтобы внедрить эту услугу. Однако сейчас патронатные воспитатели успешно работают только в Киеве и области.

Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 канал
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