"Там здійснюється насильство": чи є альтернатива дитячим інтернатам?

На днях в Україні людей шокував випадок в інтернаті у місті Рожище на Волині. Там вихованців били так, що люди, які живуть поруч, викликали поліцію. Потім виявилося, що не лише лупцювали, але й домагалися до дівчат.

Коли правоохоронці прибули на місце, черговий їх не впустив. У заклад вдалося потрапити лише комісії представників уповноваженого з прав людини.

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"Синці були на кінцівках, на плечах. На одязі дійсно була виявлена кров, і як пояснював один із хлопчиків, то його вдарили та з носа пішла кров", – зазначив регіональний координатор Уповноваженого з прав людини Віталій Єрлов.

Зі слів дітей, того вечора їх побив черговий і це вже не вперше. Дівчата поскаржилися, що родич директора їх домагався. Директор, звісно, усе заперечує, але на час слідства його відсторонили від роботи. А потерпілих вже перевели в інший заклад.

Не можна сказати, що саме цей випадок вій є якийсь унікальний. В інтернатах здійснюється насильство різного роду: діти, самих дітей, тому що діти там абсолютно незахищені. Територія і сам інтернат – це абсолютно закрита інституція,

– сказала експерт з деінституалізації Марина Онуфрик.

В Україні 7,5 мільйонів дітей, з них понад сто тисяч живуть в інтернатах. Після 2026 року інтернати мають перетворити на будинки сімейного типу, де виховують до 10 дітей. Експерт у сфері захисту прав дітей каже, що це - реально. Але, перш за все, працюватимуть з рідними батьками, щоб не віддавали своїх дітей. Адже зараз лише 8% вихованців інтернатів - сироти.

Якщо це дитина з малозабезпеченої сім'ї, чи дитина з інвалідністю, з особливостями розвитку, то повинні бути послуги інклюзивної або спеціальної освіти. Для того, щоб батьки мали можливість працювати, поки дитина отримує послуги в громаді за місцем проживання,

– доповнила Марина Онуфрик.

Експерт наголошує, що в першу чергу серед інтернатної мережі можна закрити Центри соціально-психологічної реабілітації. До них потрапляють діти, яких екстрено забирають від батьків. Найкраща альтернатива – патронатні вихователі.

У патронатній сімї дитина може пробути максимум до півроку. За роботу чоловік і дружина отримують оплату. Тим часом, соцпрацівник має працювати з батьками, щоб дитину повернути в рідну сім'ю.

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За статистикою, в третині випадків дітей повертають батькам. Вже три роки з держбюджету на місця виділяють кошти, щоб впровадити цю послугу. Однак зараз патронатні вихователі успішно працюють лише в Києві та області.