СБУ задержала чиновника Одесской таможни: тот создал систему "откатов" за ввоз наличных
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины выявила и ликвидировала преступную схему получения денег за ввоз в нашу страну незадекларированных наличных денег. Фигурант дела – чиновник Одесской таможни – задержан.
Злоумышленнику уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. По данным СБУ, к организации "схемы" причастен старший государственный инспектор таможенного поста "Белгород-Днестровский".
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Как получал "откаты" чиновник
Таможенник требовал "отката" до 3% от общей суммы валюты, которую без декларирования завозили на таможенную территорию Украины.
Зафиксировано, что при его содействии через границу пытались перевезти несколько миллионов в гривневом эквиваленте,
– говорится в сообщении.
За взятку чиновник обещал дельцам беспрепятственный валютный "трафик", не вдаваясь в происхождение наличных средств.
Чиновника Одесской таможни задержала СБУ / Фото СБУ
Злоумышленника поймали с поличным
Сотрудники СБУ задержали фигуранта во время получения неправомерной выгоды за "пропуск" партии незадекларированных денег.
В настоящее время должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Таможенник требовал взятки за ввоз наличных / Фото СБУ
Злоумышленника уже взяли под стражу. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления, в частности проверяется причастность к этому другим работникам таможни.Обратите внимание! С начала года это уже четвертая коррупционная схема, которую СБУ ликвидировала на Одесской таможне.