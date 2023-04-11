СБУ задержала чиновника Одесской таможни: тот создал систему "откатов" за ввоз наличных

Служба безопасности Украины выявила и ликвидировала преступную схему получения денег за ввоз в нашу страну незадекларированных наличных денег. Фигурант дела – чиновник Одесской таможни – задержан.

Злоумышленнику уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. По данным СБУ, к организации "схемы" причастен старший государственный инспектор таможенного поста "Белгород-Днестровский".

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Как получал "откаты" чиновник

Таможенник требовал "отката" до 3% от общей суммы валюты, которую без декларирования завозили на таможенную территорию Украины.

Зафиксировано, что при его содействии через границу пытались перевезти несколько миллионов в гривневом эквиваленте,

– говорится в сообщении.

За взятку чиновник обещал дельцам беспрепятственный валютный "трафик", не вдаваясь в происхождение наличных средств.



Чиновника Одесской таможни задержала СБУ / Фото СБУ

Злоумышленника поймали с поличным

Сотрудники СБУ задержали фигуранта во время получения неправомерной выгоды за "пропуск" партии незадекларированных денег.

В настоящее время должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Таможенник требовал взятки за ввоз наличных / Фото СБУ

Злоумышленника уже взяли под стражу. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления, в частности проверяется причастность к этому другим работникам таможни.

С начала года это уже четвертая коррупционная схема, которую СБУ ликвидировала на Одесской таможне.