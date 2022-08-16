Об этом 24 каналу рассказал народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, закон о "таможенном безвизе" поможет в дальнейшем будущем синхронизировать работу украинской таможни с соответствующими органами более 35 стран.

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Товарооборот будет значительно упрощен

По сути, у предпринимателя будет один документ, который будет распространяться на разные таможни.

Если у вас есть один инвойс – хотите импортировать товар из Германии, то вам не нужно будет проходить другие таможенные формальности, связанные с инвойсом, на территории Украины. Это один документ, который будет распространяться на обе таможни, – отметил Железняк.

Нардепы также упростили критерии получения статуса авторизованного экономического оператора. Железняк признает, что это просто "суперстатус". Если компания добросовестная и есть соответствующие подтверждения, то товар практически не будут проверять на таможне. Но когда поймают на нарушениях – будут большие штрафы.

"К сожалению, на сегодняшний день у нас аж 1 авторизированный экономический оператор. И много бизнесов, которые по формальным критериям не отвечали. Мы это упростили. Надеюсь, что до конца года наши партнеры утвердят эту процедуру, и Украина получит, в частности, "таможенный безвиз", – отметил Железняк.

Нардеп Железняк о "таможенном безвизе" для Украины: смотрите видео

"Таможенный безвиз" для Украины: когда заработает