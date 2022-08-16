Про це 24 каналу розповів народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, закон про "митний безвіз" допоможе в подальшому майбутньому синхронізувати роботу української митниці з відповідними органами більш ніж 35 країн.

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Товарообіг буде значно простіший

По суті, у підприємця буде один документ, який поширюватиметься на різні митниці.

Якщо ви маєте один інвойс – хочете імпортувати товар з Німеччини, то вам не треба буде проходити інші митні формальності, пов'язані з інвойсом, на території України. Це один документ, який буде розповсюджуватися на обидві митниці, – зазначив Железняк.

Нардепи також спростили критерії для отримання статусу авторизованого економічного оператора. Железняк визнає, що це просто "суперстатус". Якщо компанія добросовісна і є відповідні підтвердження, то товар практично не перевірятимуть на митниці. Та як піймають на порушеннях – будуть великі штрафи.

"На жаль, на сьогодні в нас аж 1 авторизований економічний оператор. І багато бізнесів, які за формальними критеріями не відповідали. Ми це спростили. Сподіваюся, що до кінця року наші партнери ухвалять цю процедуру, і Україна отримає, зокрема, "митний безвіз", – зазначив Железняк.

Нардеп Железняк про "митний безвіз" для України: дивіться відео

"Митний безвіз" для України: коли запрацює