Украина хочет перенести таможенный контроль в Польшу и Словакию, – FT

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

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Украина ищет новые пути для экспорта зерна

В последние недели российские дроны регулярно совершают атаки на грузовики с украинской сельскохозяйственной продукцией вблизи границы со странами Евросоюза.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий пояснил, что эта инициатива связана с новыми угрозами безопасности. По его словам, Россия целенаправленно атакует украинские границы, пытаясь нарушить логистику и грузовые перевозки.

В МИД подчеркнули, что Украина стремится как можно скорее заключить соответствующее соглашение с Польшей. Также Киев планирует распространить механизм совместного пограничного контроля на другие соседние государства. В частности, совместные пункты пограничного контроля Украина уже создала с Молдовой.

С августа Украина зафиксировала несколько российских атак на пограничные переходы с Румынией, Молдовой и Польшей. Усиление ударов привело к образованию больших очередей грузовиков по обе стороны границы.

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В частности, 21 октября украинская таможня сообщила, что на одном из пунктов пропуска в Волынской области на въезд в Украину ожидали более 1200 грузовиков.

В то же время российские удары по морским портам и судам существенно ограничили возможности Украины экспортировать сельскохозяйственную продукцию через Черное море. По словам министра аграрной политики Тараса Высоцкого, в сентябре Украина экспортировала 2,4 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции – лишь 46% от потенциального объема.

Из-за ограничений морских перевозок Украина активнее использует автомобильные, железнодорожные и речные маршруты через страны ЕС.

По данным Еврокомиссии, объемы украинских перевозок по Дунаю почти удвоились: примерно с 600 тысяч тонн в августе до 1,16 миллиона тонн в сентябре. В то же время через Черное море в прошлом месяце проходило лишь 10% украинского экспорта.

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Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас сообщила, что Украина ежедневно теряет около 60 миллионов евро экспортных доходов. В Еврокомиссии подчеркнули, что развитие альтернативных транспортных маршрутов остается одним из приоритетов на фоне российских атак на украинские порты, транспортную инфраструктуру и пограничные пункты пропуска.

Напомним, Россия также ищет альтернативные пути экспорта пшеницы в связи с атаками в Черном море, которые препятствуют поставкам зерна. Логистический оператор Modern Way предлагает перевозить сельскохозяйственную продукцию из порта Очамчира в Абхазии, регионе Грузии, находящемся под контролем Кремля.

Несколько трейдеров и брокеров, работающих в России, уже рассматривают это предложение. Оно предусматривает доставку зерна в Турцию в контейнерах. В то же время порт Очамчира имеет ограниченную пропускную способность, а контейнерные перевозки зерна являются дорогостоящим и нетипичным способом транспортировки.