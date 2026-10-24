Україна хоче перенести митний контроль до Польщі та Словаччини, – FT

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

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Україна шукає нові шляхи для експорту зерна

Останніми тижнями російські дрони регулярно атакують вантажівки з українською сільськогосподарською продукцією поблизу кордону з країнами Євросоюзу.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий пояснив, що ініціатива пов'язана з новими безпековими загрозами. За його словами, Росія цілеспрямовано атакує українські кордони, намагаючись порушити логістику та вантажні перевезення.

У МЗС наголосили, що Україна прагне якнайшвидше укласти відповідну угоду з Польщею. Також Київ планує поширити механізм спільного прикордонного контролю на інші сусідні держави. Зокрема, спільні пункти прикордонного контролю Україна вже створила з Молдовою.

Від серпня Україна зафіксувала кілька російських атак на прикордонні переходи з Румунією, Молдовою та Польщею. Посилення ударів призвело до утворення великих черг вантажівок по обидва боки кордону.

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Зокрема, 21 жовтня українська митниця повідомила, що на одному з пунктів пропуску у Волинській області на в'їзд в Україну очікували понад 1200 вантажівок.

Водночас російські удари по морських портах і суднах суттєво обмежили можливості України експортувати аграрну продукцію через Чорне море. За словами міністра аграрної політики Тараса Висоцького, у вересні Україна експортувала 2,4 мільйона тонн сільськогосподарської продукції – лише 46% від потенційного обсягу.

Через обмеження морських перевезень Україна активніше використовує автомобільні, залізничні та річкові маршрути через країни ЄС.

За даними Єврокомісії, обсяги українських перевезень Дунаєм майже подвоїлися: приблизно з 600 тисяч тонн у серпні до 1,16 мільйона тонн у вересні. Водночас через Чорне море минулого місяця проходило лише 10% українського експорту.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що Україна щодня втрачає близько 60 мільйонів євро експортних доходів. У Єврокомісії наголосили, що розвиток альтернативних транспортних маршрутів залишається одним із пріоритетів на тлі російських атак на українські порти, транспортну інфраструктуру та прикордонні пункти пропуску.

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Нагадаємо, Росія також шукає альтернативні шляхи експорту пшениці через атаки в Чорному морі, які перешкоджають постачанню зерна. Логістичний оператор Modern Way пропонує перевозити сільськогосподарську продукцію з порту Очамчира в Абхазії, регіоні Грузії, який перебуває під контролем Кремля.

Кілька трейдерів і брокерів, які працюють у Росії, вже розглядають цю пропозицію. Вона передбачає доставку зерна до Туреччини в контейнерах. Водночас порт Очамчира має обмежену пропускну спроможність, а контейнерні перевезення зерна є дорогим і нетиповим способом транспортування.