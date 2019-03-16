Таможня в Украине приостановит на некоторое время работу

16 марта с 12 до 14 часов таможенное оформление в Украине будет приостановлено.

Дело в том, что в это время будут проходить работы в системе энергоснабжения серверного и активного сетевого оборудования Единой автоматизированной системы (ЕАИС) Государственной фискальной службы Украины.

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Как сообщили в ведомстве, на время проведения работ будет обесточено серверное и активное сетевое оборудование ЕАИС.