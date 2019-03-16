Митниця в Україні призупинить на деякий час роботу
16 березня з 12 до 14 години митне оформлення в Україні буде призупинено.
Річ у тім, що у цей час відбуватимуться роботи у системі енергопостачання серверного та активного мережевого обладнання Єдиної автоматизованої системи (ЄАІС) Державної фіскальної служби України.
Читайте також: Порошенко анонсував новий пункт пропуску на кордоні
Як повідомили у відомстві, на час проведення робіт буде знеструмлено серверне та активне мережеве обладнання ЄАІС.
Це у підсумку й призведе до зупинки процесу митного оформлення.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
"Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті13 жовтня 2018 , 16:01
Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться21 квітня 2018 , 10:15
"Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя22 серпня 2018 , 14:50