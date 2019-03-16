Митниця в Україні призупинить на деякий час роботу

16 березня з 12 до 14 години митне оформлення в Україні буде призупинено.

Річ у тім, що у цей час відбуватимуться роботи у системі енергопостачання серверного та активного мережевого обладнання Єдиної автоматизованої системи (ЄАІС) Державної фіскальної служби України.

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Як повідомили у відомстві, на час проведення робіт буде знеструмлено серверне та активне мережеве обладнання ЄАІС.

Це у підсумку й призведе до зупинки процесу митного оформлення.