Порошенко анонсував новий пункт пропуску на кордоні

Петро Порошенко анонсував відкриття нового міжнародного пункту Велика Паладь-Надьгодош пропуску на українсько-угорському кордон цього року.

Ще один пункт пропуску можуть відкрити біля села Дийда в Берегівському районі, наголосив президент на раді регіонального розвитку Закарпатської області 15 березня, пише Інтерфакс-Україна.

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Це допоможе оптимізувати автотранспортні потоки між Україною та країнами Євросоюзу.

Українські митниці мають невелику пропускну здатність, оскільки були побудовані ще за радянських часів. Зараз це створює великі черги на кордоні в деяких пунктах.

Прикордонники заборонили в'їзд в Україну громадянину Російської Федерації. Він працює журналістом на канадському телебаченні. Речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян сказав, що російський громадянин постійно проживає у Канаді. Він отримав акредитацію від Центральної виборчої комісії України.