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      Порошенко анонсировал новый пункт пропуска на границе

      117 Читати новину українською
      Новый пункт пропуска
      Новый пункт пропуска / Фото из открытых источников

      Петр Порошенко анонсировал открытие нового международного пункта Большая Паладь-Надьгодош пропуска на украинско-венгерской границе в этом году.

      Еще один пункт пропуска могут открыть возле села Дийда в Береговском районе, подчеркнул президент на совете регионального развития в Закарпатской области 15 марта, пишет Интерфакс-Украина.

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      Это поможет оптимизировать автотранспортные потоки между Украиной и странами Евросоюза.

      Украинские таможни имеют небольшую пропускную способность, поскольку были построены еще в советские времена. Сейчас это создает большие очереди на границе в некоторых пунктах.

      Пограничники запретили въезд в Украину гражданину Российской Федерации. Он работает журналистом на канадском телевидении. Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сказал, что российский гражданин постоянно проживает в Канаде. Он получил аккредитацию от Центральной избирательной комиссии Украины.

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      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Госпогранслужба
      Источник: 24 канал
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