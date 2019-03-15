Порошенко анонсировал новый пункт пропуска на границе

Петр Порошенко анонсировал открытие нового международного пункта Большая Паладь-Надьгодош пропуска на украинско-венгерской границе в этом году.

Еще один пункт пропуска могут открыть возле села Дийда в Береговском районе, подчеркнул президент на совете регионального развития в Закарпатской области 15 марта, пишет Интерфакс-Украина.

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Это поможет оптимизировать автотранспортные потоки между Украиной и странами Евросоюза.

Украинские таможни имеют небольшую пропускную способность, поскольку были построены еще в советские времена. Сейчас это создает большие очереди на границе в некоторых пунктах.

Пограничники запретили въезд в Украину гражданину Российской Федерации. Он работает журналистом на канадском телевидении. Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сказал, что российский гражданин постоянно проживает в Канаде. Он получил аккредитацию от Центральной избирательной комиссии Украины.