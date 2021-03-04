От танцев с Путиным в "Роснефть": экс-главу МИД Австрии выдвинули в совет директоров
Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль может войти в совет директоров "Роснефти". Ранее ее свадьбу посетил российский президент Владимир Путин.
Источник:распоряжение правительства России
Ее выдвинули как независимого директора. Соответствующее распоряжение 26 февраля издало российское правительство, в начале марта оно появилось в публичном доступе.
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На чиновницу обратили внимание заграницей, когда в сеть попали кадры танца с Путиным на ее свадьбе в 2018 году. Тогда он подарил молодоженам картину, масловыжималку и тульский самовар.
Кто еще заявлен вместе с Кнайсль:
- Герхард Шредер – бывший немецкий канцлер, руководитель комитета акционеров компании Nord Stream;
- Маттиас Варниг – исполнительный директор компании Nord Stream;
- Ханс-Йорг Рудлофф – швейцарский банкир.
В списке кандидатов-представителей России есть действующие члены совета директоров "Роснефти", ее глава Игорь Сечин, российский вице-премьер Александр Новак и помощник Путина Максим Орешкин.
Что известно о Карин Кнайсль
56-летняя австрийская дипломатка, журналистка и политик, возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. В августе 2018 года вышла замуж за предпринимателя Вольфганга Майлингера.
Приглашение Путина на свадьбу спровоцировало скандал в Австрии и ЕС, Кнайсль раскритиковали. Оппозиционеры заявили, что это – пренебрежение к общей европейской внешней политике.
В Европарламенте даже призвали Кнайсль покинуть пост. В итоге она ушла в отставку вместе со всем правительством из-за скандала о вероятном финансировании "Партии свободы" из России.
В 2020 году бывшая министр начала писать авторские колонки на сайте российского пропагандистского ресурса Russia Today. Ее описали как "аналитика в сфере энергетики и автора книг".
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