Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль может войти в совет директоров "Роснефти". Ранее ее свадьбу посетил российский президент Владимир Путин.

Ее выдвинули как независимого директора. Соответствующее распоряжение 26 февраля издало российское правительство, в начале марта оно появилось в публичном доступе.

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На чиновницу обратили внимание заграницей, когда в сеть попали кадры танца с Путиным на ее свадьбе в 2018 году. Тогда он подарил молодоженам картину, масловыжималку и тульский самовар.

Кто еще заявлен вместе с Кнайсль:

Герхард Шредер – бывший немецкий канцлер, руководитель комитета акционеров компании Nord Stream;

– бывший немецкий канцлер, руководитель комитета акционеров компании Nord Stream; Маттиас Варниг – исполнительный директор компании Nord Stream;

– исполнительный директор компании Nord Stream; Ханс-Йорг Рудлофф – швейцарский банкир.

В списке кандидатов-представителей России есть действующие члены совета директоров "Роснефти", ее глава Игорь Сечин, российский вице-премьер Александр Новак и помощник Путина Максим Орешкин.

Что известно о Карин Кнайсль

56-летняя австрийская дипломатка, журналистка и политик, возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. В августе 2018 года вышла замуж за предпринимателя Вольфганга Майлингера.

Приглашение Путина на свадьбу спровоцировало скандал в Австрии и ЕС, Кнайсль раскритиковали. Оппозиционеры заявили, что это – пренебрежение к общей европейской внешней политике.

В Европарламенте даже призвали Кнайсль покинуть пост. В итоге она ушла в отставку вместе со всем правительством из-за скандала о вероятном финансировании "Партии свободы" из России.

В 2020 году бывшая министр начала писать авторские колонки на сайте российского пропагандистского ресурса Russia Today. Ее описали как "аналитика в сфере энергетики и автора книг".

Интересно! По словам Кнайсль, она знакома с Путиным еще с 2001 года. Впервые политики встретились в Любляне во время его переговоров с американским президентом Джорджем Бушем-младшим.