Колишня міністерка закордонних справ Австрій Карін Кнайсль може увійти до ради директорів "Роснафти". Раніше її весілля відвідав російський президент Володимир Путін.

Її висунули як незалежного директора. Відповідне розпорядження 26 лютого видав російський уряд, на початку березня він з'явився у публічному доступі.

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На чиновницю звернули увагу за кордоном, коли у мережу потрапили кадри танцю з Путіним на її весіллі у 2018 році. Тоді він подарував молодятам картину, масловичавлювач та тульський самовар.

Хто ще заявлений разом з Кнайсль:

Герхард Шредер – колишній німецький канцлер, керівник комітету акціонерів компанії Nord Stream;

– колишній німецький канцлер, керівник комітету акціонерів компанії Nord Stream; Маттіас Варніг – виконавчий директор компанії Nord Stream;

– виконавчий директор компанії Nord Stream; Ханс-Йорг Рудлофф – швейцарський банкір.

У списку кандидатів-представників Росії є чинні члени ради директорів "Роснефти" – її глава Ігор Сєчін, російський віцепрем'єр Олександр Новак та помічник Путіна Максим Орєшкін.

Що відомо про Карін Кнайсль

56-річна австрійська дипломатка, журналістка та політикиня, очолювала МЗС Австрії з 2017 по 2019 рік. У серпні 2018 року одружилася з підприємцем Вольфгангом Майлінгером.

Запрошення Путіна на весілля спровокувало скандал в Австрії та ЄС, Кнайсль розкритикували. Опозиціонери заявили, що це – зневага до спільної європейської зовнішньої політики.

У Європарламенті навіть закликали Кнайсль покинути посаду. Врешті, вона пішла у відставку разом з усім урядом через скандал про ймовірне фінансування "Партії свободи" з Росії.

У 2020 році колишня міністерка почала писати авторські колонки на сайті російського пропагандистського ресурсу Russia Today. Її описали "аналітика у сфері енергетики та автора книг".

Цікаво! За словами Кнайсль, вона знайома з Путіним ще з 2001 року. Вперше політики зустрілися у Любляні під час його переговорів з американським президентом Джорджем Бушем-молодшим.