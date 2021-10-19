Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Важно Россия останавливает работу своего представительства при НАТО и закрывает офис в Москве

Песков подчеркнул, что между Россией и НАТО нет никаких отношений и не было ни одного диалога. По его словам, наоборот, "НАТО декларировало свое намерение всячески сдерживать Россию, подкрепляя эти слова конкретными действиями".

Последняя капля – выдворение наших дипломатов, работавших в Брюсселе. Никакого диалога у нас с НАТО и так не было, а в случае необходимости российский посол в Брюсселе сможет ответить на все вопросы,

– отметил пресс-секретарь президента.

Как пояснил Песков, Россия никак не пострадает от принятого ранее решения.

"Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно, и мы этого делать не собираемся", – подытожил Песков.

Что этому предшествовало

Кремль принял решение прекратить работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе. К тому же Россия закроет информационное бюро альянса в Москве.

Заметим, что 6 октября НАТО сообщило, что высылает 8 российских дипломатов при Альянсе. Как сообщило НАТО, эти люди занимались шпионажем в пользу России. Как рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, все эти люди работали на российскую разведку. Следовательно, при НАТО оставили лишь 10 сотрудников из России.

Интересно! В НАТО приняли к сведению заявление главы российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова о прекращении работы миссии России. Однако сообщений об этом не поступало.