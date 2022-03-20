Копилка украинской "Стугны" пополнилась еще одним российским танком, который удалось уничтожить благодаря искусной работе наших операторов.

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При этом, судя по кадрам, украинский военный только учится руководить ПТРК, а помогает ему более опытный коллега. Тот отмечает: попасть в танк нужно до момента, пока тот не завелся. И нашему новобранцу удалось это сделать!

Рубрика #ЕТАНЧИК. Операторы ПТРК "Стугна-П" из состава Сухопутных войск и Территориальной обороны продолжают уничтожать российских оккупантов,

– подписали видео точной работы ВСУ.

В конце видео слышно, как радуются операторы "Стугны-П". Согласитесь: кадры, как украинские военные уничтожают оккупантов из украинского ПТРК, можно смотреть вечно.

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