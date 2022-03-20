Скарбничка української "Стугни" поповнилася ще одним російським танком, який вдалося знищити завдяки майстерній роботі наших операторів.

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При цьому, судячи із кадрів, український військовий тільки вчиться керувати ПТРК, а допомагає йому досвідченіший колега. Той наголошує: поцілити в танк треба до моменту, поки той не завівся. І нашому новобранцю вдалося це зробити!

Рубрика #єТАНЧИК. Оператори ПТРК "Стугна-П" зі складу Сухопутних військ та Територіальної оборони продовжують нищити російських окупантів,

– підписали відео влучної роботи ЗСУ.

Наприкінці відео чути, як радіють оператори "Стугни-П". Погодьтеся: кадри, як українські військові нищать окупантів з українського ПТРК, можна дивитися вічно.

ЗСУ трощать окупантів зі "Стугни": дивіться відео (увага, нецензурна лексика)

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