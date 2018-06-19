Тандит прокомментировал свое увольнение из СБУ

Советник главы СБУ Василия Грицака Юрий Тандит подтвердил, что он был уволен с должности по собственному желанию. В дальнейшем Тандит планирует продолжить заниматься процессом обмена заложников.

Об этом он рассказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Ранее источники сообщили о том, что Юрий Тандит уволился с должности заместителя главы СБУ без указания причин такого решения.

"Я написал заявление об увольнении по собственному желанию и был уволен", – коротко сообщил Тандит.

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При этом он не назвал причин своего решения и не указал, чем именно будет заниматься в дальнейшем. В то же время Тандит заверил, что продолжает и будет продолжать коммуницировать по вопросам обмена заложников, учитывая опыт работы в этом направлении.

В пресс-центре СБУ подтвердили, что Тандит был уволен по собственному желанию с 1 июня.