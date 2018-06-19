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Тандіт прокоментував своє звільнення з СБУ

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Тандіт підтвердив своє звільнення з СБУ
Тандіт підтвердив своє звільнення з СБУ / Фото з вільних мереж

Радник глави СБУ Василя Грицака Юрій Тандіт підтвердив, що його було звільнено з посади за власним бажанням. Надалі Тандіт планує продовжити займатися процесом обміну заручників.

Про це він розповів у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Раніше джерела сповістили про те, що Юрій Тандіт звільнився з посади заступника голови СБУ без вказання причин такого рішення.

"Я написав заяву про звільнення за власним бажанням і був звільнений", – коротко повідомив Тандіт.

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При цьому він не назвав причин свого рішення і не вказав, чим саме займатиметься надалі. Водночас Тандіт запевнив, що продовжує і продовжуватиме комунікувати щодо питань обміну заручників, враховуючи досвід роботи в цьому напрямку.

У прес-центрі СБУ підтвердили, що Тандіт був звільнений за власним бажанням з 1 червня.

Теги: Новини України Новини політики СБУ Василь Грицак Обмін полоненими
Джерело: 24 Канал
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