Очевидно, пес патрон решил не отставать от Леди Гаги и также приобщился к тренду, который сейчас мега популярен в сети. В пятницу вечером на странице в инстаграме животного появилось сообщение, на которое нельзя смотреть, не улыбаясь.

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Как Патрон зажигал танцпол

Суть интернет-тренда состоит в том, чтобы снимать видео под трек "Bloody Mary", пародируя движения главной героини сериала "Венздей". Стоит отметить, что украинский ГСЧП Патрон решил пойти дальше и станцевал под песню "Bloody Mary", на которую наложили шлягер Степана Гиги "Любовь, как сон".

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В комментариях к видео пользователи увлекаются собакой. По состоянию на вечер 10 декабря сообщение собрало более 30 тысяч избраний.

Что нужно знать о сериале "Венздей" и танце главной героини

Новый сериал от Netflix вышел совсем недавно, однако уже успел обогнать культовую киноработу "Игра в кальмара". В четвертой серии главная героиня станцевала странный танец во время вечеринки в школе, в которой училась.

Достойно внимания – танцевальная сцена из сериала о Венздее: смотрите видео

Стоит отметить, что сыгравшая Венздей актриса Дженна Ортега придумала эту хореографию сама. Очевидно, с помощью таких интересных движений она хотела продемонстрировать зрителю интересный внутренний своей киноперсонажки.

Танец уже повторило немало знаменитостей, в том числе королева ночи Оля Полякова. Украинцы засыпали комплиментами звезду и назвали ее "украинским Венздей".