Ранее Усть-Луга была несколько раз атакована. В ЦПД считают, что удары по ней вызовут серьезные проблемы для Путина.

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Что известно о взрывах на борту танкера в Усть-Луге

Российские СМИ написали, что в Усть-Луге тонет танкер Koala под флагом Антигуа и Барбуды. Его экипаж составляют 24 человека: 12 индонезийцев, 8 граждан Грузии и 4 россиянина.

Судно полное топлива, но власти заверили: утечки нет. Сначала говорилось о том, что Koala тонет. Впоследствии сообщили, что на борту были несколько взрывов.

Официально их назвали техногенным инцидентом. Мол, это произошло во время запуска двигателя, было повреждено машинное отделение. Танкер пришвартовали у причала, продолжается расследование.

Груз не поврежден, но людей эвакуировали на берег.

Хотя судно и не затонуло, но машинное отделение подтопило. Танкер сел на мель кормовой частью, спасатели выставили боновые заграждения.

Интересно, что в этот день в России произошел еще один инцидент с судном. Китайский сухогруз с углем сел на мель возле Сахалина.