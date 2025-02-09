Раніше Усть-Луга була кілька разів атакована. В ЦПД вважають, що удари по ній спричинять серйозні проблеми для Путіна.

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Що відомо про вибухи на борту танкера в Усть-Лузі

Російські ЗМІ написали, що в Усть-Лузі тоне танкер Koala під прапором Антигуа і Барбуди. Його екіпаж складають 24 людини: 12 індонезійців, 8 громадян Грузії і 4 росіянина.

Судно повне палива, та влада запевнила: витоку нема. Спершу мовилося про те, що Koala тоне. Згодом повідомили, що на борту були кілька вибухів.

Офіційно їх назвали техногенним інцидентом. Мовляв, це сталося під час запуску двигуна, було пошкоджене машинне відділення. Танкер пришвартували біля причалу, триває розслідування.

Вантаж не пошкоджений, але людей евакуювали на берег.

Хоча судно і не затонуло, та машинне відділення підтопило. Танкер сів на мілину кормовою частиною, рятувальники виставили бонові загородження.

Цікаво, що цього дня в Росії стався ще один інцидент із судном. Китайський суховантаж з вугіллям сів на мілину біля Сахаліна.