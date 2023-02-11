Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Николай Саламаха. По его словам, нет проблемы в том, что Украина получит танки Abrams без брони из обедненного урана.

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Важно помнить, что танки М1А2 имеют разные модификации. И не на всех из них установлена броня из обедненного урана. Такого эффекта усиления бронирования можно достичь с помощью других элементов, ничем не уступающих обедненному урану.

Соединенные Штаты каждые 5 – максимум 8 лет производят модификации машин по потребностям вооруженных сил. Каждый раз идет рост защищенности, улучшение системы управления огнем, управляемости автомобиля. Независимо от того, какая версия Abrams будет, мы получим те танки, которые необходимы. Они по своим характеристикам в 1,5 – 2 раза лучше, чем те, которые есть у противника,

– заметил Саламаха.

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Какие отличия между западными и советскими танками

Как отметил Саламаха, можно долго рассказывать об отличиях между западными и советскими и российскими танками. Он привел несколько примеров, в чем преобладает техника с Запада.

К примеру, скорость вращения башни на 360 градусов у всех советских и российских танков составляет от 16 до 20 секунд. Скорость вращения башни Abrams M1A1 – 10 – 11 секунд. А точность прицеливания на расстоянии 2 километра – в российских танках отклонение в пределах 1,5 метра, в западных – около 70 сантиметров.

Разница чрезвычайно большая. Если учитывать дальность обнаружения с помощью западных танков, где стоит прекрасная оптика, там видно на 3-4-5 километров. На танках Т-72Б3 и Т-80БВМ стоит такой прицел, что командир танка на расстоянии 500 метров уже ничего не видит. Или останавливается и начинает наблюдать за полем боя; или высовывает голову из люка и берет бинокль,

– рассказал Саламаха.

Когда Украина может получить танки Abrams