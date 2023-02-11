Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Микола Саламаха. За його словами, немає проблеми в тому, що Україна отримає танки Abrams без броні зі збідненого урану.

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Важливо пам'ятати, що танки М1А2 мають різні модифікації. І не на усіх з них встановлена броня зі збідненого урану. Такого ефекту посилення бронювання можна досягнути за допомогою інших елементів, які нічим не поступаються збідненому урану.

Сполучені Штати кожні 5 – максимум 8 років проводять модифікації машин за потребами збройних сил. Кожен раз йде зростання захищеності, покращення системи керування вогнем, керованості автомобіля. Незалежно від того, яка версія Abrams буде, ми отримаємо ті танки, які конче необхідні. Вони за своїми характеристиками в 1,5 – 2 рази кращі, ніж ті, які має противник,

– зауважив Саламаха.

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Які відмінності між західними та радянськими танками

Як зазначив Саламаха, можна довго розповідати про відмінності між західними та радянськими і російськими танками. Він навів кілька прикладів, в чому переважає техніка із Заходу.

До прикладу, швидкість обертання башти на 360 градусів у всіх радянських та російських танків становить від 16 до 20 секунд. Швидкість обертання башти Abrams M1A1 – 10 – 11 секунд. А точність прицілювання на відстані у 2 кілометри – в російських танках відхилення в межах 1,5 метра, в західних – близько 70 сантиметрів.

Різниця надзвичайно велика. Якщо враховувати дальність виявлення за допомогою західних танків, де стоїть прекрасна оптика, – там видно на 3-4-5 кілометрів. На танках Т-72Б3 та Т-80БВМ стоїть такий приціл, що командир танку на відстані 500 метрів вже нічого не бачить. Або зупиняється і починає спостерігати за полем бою; або висовує голову з люка і бере бінокль,

– розповів Саламаха.

Коли Україна може отримати танки Abrams