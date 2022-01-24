Танки, БМП, САУ, бронеавтомобили: какая техника прибыла в Беларусь на "учения"
Источник:Zerkalo
Россия активно стягивает свое оружие и военную технику в Беларусь. В Кремле отмечают, что происходит это в рамках учений "Союзная решимость-2022".
Как пишут белорусские СМИ, Россия обещала доставить самое современное вооружение, которое официальный Минск годами пытался получить разными способами.
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Несмотря на то, что до учений еще более 2 недель (они начнутся только 10 февраля), эшелоны с техникой уже прибывают на различные станции городов Беларуси. Так, читатель прислал видео, снятое 22 января. На нем – колонна российской военной техники.
Какую технику Россия перебросила в Беларусь
- Бронеавтомобиль "Тигр" – один из основных бронеавтомобилей российских силовиков. Белорусам он знаком по августу – ноябрю 2020 года, один такой броневик есть у Омона, и в дни подавления протестов он нередко бывал на улицах Минска.
- БМП-3 – наиболее мощная советская БМП. Она разрабатывалась с 70-х, но в вооружение была взяла в 1987 году.
- МТ-ЛБ – легкий многоцелевой гусеничный транспортер-тягач МТ-ЛБ. Эту технику можно использовать для транспортировки и буксировки различных военных грузов, а при необходимости ставить на него различное вооружение — пулеметы, пушки, гранатометы.
- САУ "Нона" – советская 120-миллиметровая авиадесантная самоходная установка.
Какая техника прибыла в Беларусь на "учения" / Фото Zerkalo
Однако это не вся техника, которую Россия перебросила в Беларусь. Раньше там заметили:
- зенитно-ракетные комплексы большой дальности С-400,
- истребители Су-35,
- зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь".
Также в Беларусь прибыло подразделение морских пехотинцев и железнодорожный эшелон с бронетехникой и 2 дивизион ракетных комплексов С-400. Причем доставили их с Дальнего Востока.Важно! В НАТО считают, как отмечали в The Guardian, что количество российских военных в Беларуси сейчас "превышает то, которое мы могли бы ожидать от обычных учений".
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