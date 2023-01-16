Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, британские Challenger 2 наравне с американскими M1 Abrams, израильскими "Меркава", немецкими Leopard 2 и южнокорейскими K2 Black Panther входят в верхушку танкового производства.

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Какую линию "фронта" могут охватить 14 Challenger 2

Как подчеркнул Свитан, рота британских танков не способна повлиять на всю линию фронта. Однако ее, условно, можно было бы использовать на определенном участке вблизи Кременной или Сватового, где они точно выполнят свою задачу.

Рота танков по боевой росписи выполняет задания на ширине фронта около 1 километра и на глубину где-то до 1 километра,

– отметил Свитан.

Кроме того, следует помнить, что сам по себе танк – это всегда цель на поле боя. Поэтому им нужно обязательно давать дополнительные силы и средства, которые помогут выполнить задачу. Существенно помочь в этом случае смогут американские M2 Bradley или германские Marder.

"Брэдли" – убийцы танков. Зачищают вокруг главного танка пространство. И дают ему возможность двигаться дальше,

– рассказал Свитан.

Сколько километров фронта может покрыть рота танков – рассказал Свитан: смотрите видео

Сколько Украине нужно танков

По словам Свитана, для выполнения задач на условные 1000 километров фронта требуется не менее 1000 танков. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей статье озвучил потребности ВСУ для одной стратегической наступательной операции. Это 300 танков, 700 единиц бронетехники и около 500 САУ.

"Это – огромная цифра. Но наши войска готовы это принять. А у наших партнеров это количество есть. Если об общем количестве, то это где-то менее 10% от запасов, которые есть у партнеров. Поэтому технически такая передача может быть", – заметил Свитан.

Британия передаст Украине танки Challenger 2