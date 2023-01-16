Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, британські Challenger 2 на рівні з американськими M1 Abrams, ізраїльськими "Меркава", німецькими Leopard 2 та південнокорейськими K2 Black Panther входять до верхівки танкового виробництва.
До теми Танки Challenger 2 – перша ластівка, а постачання Leopard буде у 2 етапи, – полковник ЗСУ
Яку лінію "фронту" можуть охопити 14 Challenger 2
Як наголосив Світан, рота британських танків не здатна вплинути на всю лінію фронту. Однак її, умовно, можна було б використати на певній ділянці поблизу Кремінної чи Сватового, де вони точно виконають своє завдання.
Рота танків за бойовим розписом виконує завдання на ширині фронту близько 1 кілометра та на глибину десь до 1 кілометра,
– зазначив Світан.
Крім того, варто пам'ятати, що сам по собі танк – це завжди ціль на полі бою. Тому до них потрібно обов'язково давати додаткові сили та засоби, які допоможуть виконати завдання. Суттєво допомогти у цьому випадку зможуть американські M2 Bradley чи німецькі Marder.
"Бредлі" – вбивці танків. Зачищають навколо головного танку простір. І дають йому можливість рухатися далі,
– розповів Світан.
Скільки кілометрів фронту може покрити рота танків – розповів Світан: дивіться відео
Скільки Україні потрібно танків
За словами Світана, для виконання завдань на умовні 1000 кілометрів фронту потрібно щонайменше 1000 танків. Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїй статті озвучив потреби ЗСУ для однієї стратегічної наступальної операції. Це – 300 танків, 700 одиниць бронетехніки та близько 500 САУ.
"Це – величезна цифра. Але наші війська готові це прийняти. А в наших партнерів ця кількість є. Якщо про загальну кількість, то це подекуди менш як 10% від тих запасів, які є в партнерів. Тому технічно така передача може бути", – зауважив Світан.
Британія передасть Україні танки Challenger 2
- Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час розмови із президентом Володимиром Зеленським заявив, що його країна посилить підтримку України. Вони нададуть 14 танків Challenger 2.
- Також Україна отримає самохідні артилерійські установки AS-90 британського виробництва. Йдеться про 30 одиниць.
- Все, що потрібно знати про САУ AS-90 – читайте в матеріалі 24 каналу.