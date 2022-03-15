Один из активных участков фронта, где проходят бои – в Луганской области. Там враг понес очередные потери.

Стоит внимания Наши военные называют их саранча, на один наш танк – 100 их, – Зеленский

Только за один день украинские защитники сумели уничтожить:

пять РСЗО БМ-21 "Град" с боеприпасами к ним,

три танка Т-72,

одну БМП-3,

более 15 оккупантов.

При этом три танка Т-72 и один БМП-3 вместе с вражескими экипажами уничтожило одно из подразделений 24 ОМБр имени короля Даниила. Все благодаря слаженной и успешной работе пехотинцев и артиллеристов.