Одна з активних ділянок фронту, де відбуваються бої – на Луганщині. Там ворог зазнав чергових втрат.
Варте уваги Наші військові називають їх саранча, на один наш танк – 100 їхніх, – Зеленський
Лише за один день українські захисники зуміли знищити:
- п’ять РСЗВ БМ-21 "Град" з боєприпасами до них,
- три танки Т-72,
- одну БМП-3,
- понад 15 окупантів.
При цьому три танки Т-72 та одну БМП-3 разом з ворожими екіпажами знищив один з підрозділів 24 ОМБр імені короля Данила. Все завдяки злагодженій та успішній роботі піхотинців та артилеристів.