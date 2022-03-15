Одна з активних ділянок фронту, де відбуваються бої – на Луганщині. Там ворог зазнав чергових втрат.

Варте уваги Наші військові називають їх саранча, на один наш танк – 100 їхніх, – Зеленський

Лише за один день українські захисники зуміли знищити:

п’ять РСЗВ БМ-21 "Град" з боєприпасами до них,

три танки Т-72,

одну БМП-3,

понад 15 окупантів.

При цьому три танки Т-72 та одну БМП-3 разом з ворожими екіпажами знищив один з підрозділів 24 ОМБр імені короля Данила. Все завдяки злагодженій та успішній роботі піхотинців та артилеристів.