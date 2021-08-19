Танки, "Грады", ЗРК: оккупанты на Донбассе разместили десятки единиц военной техники

Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает о грубых нарушениях режима тишины со стороны российских наемников на Донбассе. Боевики стянули десятки единиц запрещенной военной техники на Донетчину и Луганщину.

В отчете за 18 августа отмечается, что СММ зафиксировала танки, "Грады", ЗРК, гаубицы и другое вооружение. Они были размещены с нарушением установленных линий отвода.

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"Грады" боевиков нарушили линии отвода

Беспилотник ОБСЕ засек запрещенную военную технику на территории полигона вблизи Бойковского (бывшее Тельманово). Там оккупанты разместили:

6 реактивных систем залпового огня "Град",

6 танков Т-72;

6 минометов "Сани" калибра 120 миллиметров.

Стоит отметить, что в этом районе, в соответствии с пунктом 5 Меморандума за 19 сентября 2014 года, размещение тяжелого вооружения – запрещено.

Военная техника за пределами мест хранения

Международные наблюдатели также сообщают о военной технике, которая размещена за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения:

27 танков Т-72 и Т-64;

12 гаубиц "Жаба" калибра 122 миллиметра;

6 противотанковых орудий "Рапира";

1 миномет "Сани" калибра 120 миллиметров;

10 зенитных ракетных комплексов "Стрела".

Всю эту технику оккупанты разместили в районе Тернового, на Донетчине, и в районе Мирного, возле Луганска.

Кроме этого, вблизи линии соприкосновения в Донецкой области ОБСЕ зафиксировала 13 БМП, 1 бронетранспортер и боевую бронированную машину неустановленного типа.

Эту технику засек беспилотник ОБСЕ на полигоне возле Бойковского.

Ситуация на Донбассе: что известно

За прошедшие сутки, 18 августа, боевики 3 раза нарушили режим тишины на Донбассе.

Российские наемники обстреляли позиции наших бойцов вблизи Широкина, Водяного и Опытного.

В результате вражеских атак ни один военнослужащий Вооруженных сил Украины не пострадал.

В июле 2020 года на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. В то время, как украинские военные добросовестно соблюдают договоренности, – пророссийские боевики систематически их нарушают.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала