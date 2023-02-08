Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко. Известно, что Украина получит от Германии танки Leopard 2.

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Leopard 1 можно использовать как ББМ

По словам Романенко, Leopard 1 является первым немецким танком, изготовленным после Второй мировой войны. Эти танки должны были противодействовать советским Т-55, Т-62.

"Leopard 1 имеет пушку 105 миллиметров. Это оружие не очень эффективно против брони танка Т-72 и других, которые вышли позже. Но их можно использовать как боевые бронированные машины", – считает военный эксперт.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что нужно обязательно выяснить, сколько времени нужно для восстановления танков Leopard 1 и какое количество может быть использовано на фронте.

Зато танки Leopard 2 мощнее, заметил Игорь Романенко. Военный эксперт объяснил, что такой танк имеет пушку 155 миллиметров.

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Нужно просить у союзников более современные танки

Игорь Романенко напомнил, что немецкие компании обращались в Украину с предложением восстановить в течение двух лет необходимое количество Leopard 1 и 2 за 200 – 300 миллионов евро.

"Мы знаем о заявлениях руководителей немецких компаний, которые во время борьбы за разрешения обращались к нам. Но можем ли мы предполагать в такие сроки решение этих задач? Безусловно, нет", – сказал генерал-лейтенант.

Военный эксперт уверен, что танки Leopard 1 очень нужны для ВСУ. Но Украина должна договариваться с союзниками о скорейших поставках современных танков, потому что ситуация на фронте очень напряженная.

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