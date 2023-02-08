Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, військовий експерт Ігор Романенко. Відомо, що Україна отримає від Німеччини танки Leopard 2.

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Leopard 1 можна використовувати як ББМ

За словами Романенка, Leopard 1 є першим німецьким танком, який виготовили після Другої світової війни. Ці танки повинні були протидіяти радянським Т-55, Т-62.

"Leopard 1 має гармату 105 міліметрів. Ця зброя не дуже ефективна проти броні танка Т-72 та інших, які виходили пізніше. Але їх можна використовувати як бойові броньовані машини", – вважає військовий експерт.

Генерал-лейтенант підкреслив, що потрібно обов’язково з’ясувати, скільки часу потрібно для відновлення танків Leopard 1 та яка кількість може бути використана на фронті.

Натомість танки Leopard 2 є потужнішими, зауважив Ігор Романенко. Військовий експерт пояснив, що такий танк має гармату 155 міліметрів.

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Потрібно просити у союзників сучасніші танки

Ігор Романенко пригадав, що німецькі компанії зверталися до України з пропозицією відновити протягом двох років необхідну кількість Leopard 1 та 2 за 200 – 300 мільйонів євро.

"Ми знаємо про заяви керівників німецьких компаній, які під час боротьби за дозволи зверталися до нас. Але чи можемо ми припускати в такі терміни вирішення цих завдань? Безумовно, ні", – сказав генерал-лейтенант.

Військовий експерт переконаний, що танки Leopard 1 дуже потрібні для ЗСУ. Але Україна повинна домовлятися із союзниками про якнайшвидші поставки сучасніших танків, бо ситуація на фронті дуже напружена.

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