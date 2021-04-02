Работа танков и выстрелы из разного вооружения: в Донецке почувствовали обострение войны – видео
Россия продолжает стягивать войска к границам Украины. В оккупированном Донецке местные жители уже почувствовали на себе обострение ситуации.
Источник:"Радио Свобода"
Они рассказывают, что в ночь с 1 на 2 апреля в городе и его окрестностях слышно, как активизировались наемники страны-агрессора. Боевики ведут огонь из различных типов оружия в районах Донецка.
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Где слышно ведение боевых действий
- В районе Донецкого аэропорта слышны атаки из стрелкового оружия и пулеметов.
- Местные жители Путиловки сообщают о работе танков.
- В соцсетях информируют о боевых действиях в районе шахты Трудовской.
Один из местных жителей поселка Октябрьский обнародовал видео, на котором отчетливо слышны выстрелы из тяжелого вооружения в районе Донецкого аэропорта.
Он сообщил, что вражеские атаки не утихают с утра 2 апреля.
Выстрелы из тяжелого вооружения в районе Донецкого аэропорта: смотрите видео
В то же время дым неизвестного происхождения из Донецкого аэропорта виден и в центре города.
Россия перебросила свою военную технику и личный состав именно в район Донецкого аэропорта.
Также информируют об увеличении количества военных и техники в Донецке. Из-за это гражданских стало значительно меньше на улицах.
Ситуация на Донбассе: что известно
- За прошедшие сутки, 1 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.
- В результате вражеских атак двое защитников Украины получили ранения.
- С начала текущих суток, 2 апреля, оккупанты 7 раз атаковали позиции ВСУ. Из-за обстрелов противника ранение получил один украинский воин.
Расположение группировок России вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала
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