Россия продолжает стягивать войска к границам Украины. В оккупированном Донецке местные жители уже почувствовали на себе обострение ситуации.

Они рассказывают, что в ночь с 1 на 2 апреля в городе и его окрестностях слышно, как активизировались наемники страны-агрессора. Боевики ведут огонь из различных типов оружия в районах Донецка.

Читайте также Россия стягивает войска к границе с Украиной: возможно ли наступление – все, что известно

Где слышно ведение боевых действий

В районе Донецкого аэропорта слышны атаки из стрелкового оружия и пулеметов.

Местные жители Путиловки сообщают о работе танков .

. В соцсетях информируют о боевых действиях в районе шахты Трудовской.

Видео с Донбасса. За кадром местная жительница говорит, что что-то горит в районе шахты Трудовской. И что пролетал вертолет. https://t.co/9G1uVE4B7I pic.twitter.com/UDqwEiOoKY — Александр Невский (@zidan_alex) April 2, 2021

Один из местных жителей поселка Октябрьский обнародовал видео, на котором отчетливо слышны выстрелы из тяжелого вооружения в районе Донецкого аэропорта.

Он сообщил, что вражеские атаки не утихают с утра 2 апреля.

Выстрелы из тяжелого вооружения в районе Донецкого аэропорта: смотрите видео

В то же время дым неизвестного происхождения из Донецкого аэропорта виден и в центре города.

Виден дым, поднимающийся в стороне донецкого аэропорта. pic.twitter.com/LOJJSgZkwR — Гагарин(Горловка) (@ZU7cbDencsUlN31) April 2, 2021

Россия перебросила свою военную технику и личный состав именно в район Донецкого аэропорта.

Также информируют об увеличении количества военных и техники в Донецке. Из-за это гражданских стало значительно меньше на улицах.

Ситуация на Донбассе: что известно

За прошедшие сутки, 1 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских атак двое защитников Украины получили ранения.

С начала текущих суток, 2 апреля, оккупанты 7 раз атаковали позиции ВСУ. Из-за обстрелов противника ранение получил один украинский воин.



Расположение группировок России вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала