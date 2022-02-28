Танки при передвижении обстреливали помещения местных на Черниговщине

Украинские военные продолжают отражать вражеские атаки. Однако россияне иногда действуют цинично и прикрываются женщинами и детьми или обстреливают мирных жителей.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что при передвижении колонны танков и бронетранспортеров оккупанты обстреливали помещения местных жителей в Черниговской области – от Талалаевки до Нежина.

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Кроме того, танки из состава российских оккупационных войск при следовании через населенный пункт Бородянка, по приказу своих командиров, начали сознательно разрушать инфраструктуру и жилье.

Еще одна отдельная группа танков открыла хаотичный огонь по многоэтажкам.

Также зафиксированы случаи, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться. Однако, после приближения к украинским позициям оккупанты начинают открывать огонь на поражение.

Добавим, что российские оккупанты маскируются – враг цепляет украинские флаги на свои колонны. Такие случаи замечены в населенных пунктах Победа, Новая Басань Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области.

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